В Подмосковье проверили цены за коммунальные услуги за сентябрь

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Комитет по ценам и тарифам Подмосковья занимается мониторингом размера платы за коммунальные услуги ежемесячно. Проверки проводятся для контроля соблюдения предельных индексов роста цен. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс‐службу Комитета по ценам и тарифам московского региона.

В Жилищном кодексе Российской Федерации прописаны ограничения к совокупной плате за коммунальные услуги. В нее входит оплата услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, тепло-, электро- и газоснабжения. Рост оплаты содержания жилья не учитывается.

Первого июля текущего года для Подмосковья установлен индекс роста платы граждан за коммунальные услуги. Средняя цифра по области равна 4,0%, этот показатель ниже инфляции 4,7%.

"Изношенные коммунальные сети требуют ремонта и обновления. Поэтому в целях создания условий для модернизации и ремонта сетей на федеральном уровне ежегодно утверждаются предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для регионов. С 1 июля 2017 год предельный индекс для Московской области — 6,1%",- сообщила Наталья Ушакова, председатель Комитета по ценам и тарифам Подмосковья.

Она добавила, что индексы могут превышать зафиксированный порог только по результатам решения Совета депутатов муниципального образования.

По результату проверки Комитета Проверка за сентябрь текущего года нарушений не выявлено. Средний индекс платы за коммунальные услуги в регионе равен 3,86% по сравнению с декабрем прошлого года.