Военно-исторический фестиваль пройдет на Бородинском поле

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Военно-исторический фестиваль "Москва за нами. 1941 год" пройдет в Подмосковье 7-8 октября, говорится в сообщении министерства культуры Московской области.

"В рамках мероприятия пройдет военно-историческая реконструкция боевых действий 1941 года на Можайском направлении", — сообщается в документе. В нем указывается, что мероприятие организовано музеем-заповедником "Бородинское поле" совместно с Российским военно-историческим обществом и Международной военно-исторической ассоциацией.

В документе также сообщается, что в реконструкции примут участие более пятисот человек из военно-исторических клубов Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Волгограда, Воронежа, Калуги и Белоруссии. "Они покажут бой, в котором советские войска отражали массированную атаку противника, рвущегося к Москве", — уточняется в пресс-релизе регионального минкульта. В исторической реконструкции будет задействовано более 10 единиц подлинной техники времен Великой Отечественной войны и точные копии. Для создания пиротехнических эффектов приглашены мастера киностудии "Мосфильм".

В 1941 году через Бородинское поле проходила Можайская линия обороны Москвы. В начале октября 1941 года эта территория превратилась в передовую — отсюда до Москвы было меньше 130 километров. Здесь с 12 по 18 октября 1941 года 23 тысячи советских солдат в течение шести дней сдерживали продвижение врага, что дало возможность подтянуть резервы. Эти бои стали началом битвы за Москву.