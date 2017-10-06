Почти 70 строек проверят в Подмосковье осенью

МОСКВА, 6 окт — РИА Недвижимость. Порядка 70 строек Подмосковья проверят инспекторы Госадмтехнадзора и Главгосстройнадзора, говорится в сообщении главного управления государственного административно-технического надзора Московской области.

"В рамках спецоперации "Осень на стройке" инспекторы Госадмтехнадзора и Главгосстройнадзора Московской области проведут совместные проверки строящихся объектов в 26 муниципальных образованиях Подмосковья", — сообщается в документе. В нем уточняется, что во время проверки инспекторы посетят 67 строящихся объектов: жилых комплексов и отдельных зданий многоквартирных домов, культурно-развлекательных центров, складских зданий и котельных.

Операция пройдет на территории Одинцовского, Наро-Фоминского, Пушкинского, Ленинского, Ногинского, Щелковского, Раменского, Дмитровского, Орехово-Зуевского муниципальных районов, а также в городских округах Звенигород, Красногорск, Истра, Химки, Лобня, Мытищи, Королев, Чехов, Серпухов, Домодедово, Котельники, Дзержинский, Балашиха, Коломна, Дубна, Шатура, Рошале, добавляется в материале ведомства.

"В рамках операции будут проверены содержание прилегающих территорий, ограждений, пунктов мойки колес, состояние объектов освещения и места складирования стройматериалов. При наличии жалоб со стороны жителей на нарушения тишины и покоя граждан, этот вопрос также будет затронут при проведении надзорных мероприятий. Инспекторы Стройнадзора проверят безопасность стройплощадок и наличие необходимой документации", — цитируются в сообщении слова руководителя Госадмтехнадзора Московской области Татьяны Витушевой.