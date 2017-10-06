Комиссия выяснит источник неприятного запаха в Подмосковье до конца октября

МОСКВА, 6 окт — РИА Недвижимость. Результаты исследований по выявлению источника неприятного запаха на юго-востоке Москвы и в Подмосковье представят до конца октября, говорится в сообщении администрации городского округа Балашиха.

"Комплексный анализ проведут специалисты института проектирования, экологии и гигиены из Санкт-Петербурга", — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков в ходе заседания межведомственного штаба по выявлению причин неприятного запаха на юго-востоке Москвы, в Балашихе, Реутове и Люберцах, его слова приводятся в документе.

В работе штаба приняли участие председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, глава Реутова Станислав Каторов, глава Люберец Владимир Ружицкий, руководители промышленных предприятий Москвы и Подмосковья, представители надзорных органов.

"Рассчитываем, что до конца октября, получив информацию от каждого предприятия о предельных выбросах, результатах мониторинга воздуха, данные Гидрометцентра о направлении ветра, информацию о поступающих жалобах, нам удастся выявить источник неприятного запаха", — цитируется в материале горадминистрации слова Чупракова. Он добавил, что в ходе исследований планируется определить не только потенциальные источники неприятного запаха, но и "вклад" каждого из них в загрязнение атмосферного воздуха. Предоставлять данные предприятия начнут с 6 октября.