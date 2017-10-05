В Красную книгу Подмосковья могут внести 80 новых видов растений и животных

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Московской области готовят к переизданию Красную книгу региона. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Министерство экологии и природопользования Подмосковья.

"В настоящее время завершается работа по подготовке списка видов растений и животных, предполагаемых к занесению в Красную книгу региона. В список могут войти около 80 новых видов, в их числе — представители птиц, рукокрылых, насекомых, сосудистых растений, грибов и лишайников", — сообщил глава Минэкологии Александр Коган.

Часть видов будет исключена из Красной книги. Это те животные, популяция которых восстановлена. К ним относится желтогорлая мышь, белоспинный дятел, некоторые виды насекомых.

Министр экологии региона подчеркнул, что будет разработано приложение в Красной книге. В него войдут некоторые виды пролетных птиц, занесенных в Красную книгу России и подлежащих охране в Подмосковье наряду с постоянными обитателями региона.