Из Подмосковья отправятся служить более шести тысяч призывников

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В период с 1 октября по 31 декабря 2017 года на военную службу призовут более 6 тысяч человек в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на военного комиссара Подмосковья, генерал-майора Вячеслава Мирошниченко.

Он отметил, что будут призваны граждане "в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащие призыву граждан на военную службу".

Кроме того, Мирошниченко заявил, что в регионе, по распоряжению губернатора, с 1 октября работает 67 призывных комиссий муниципальных образований и призывная комиссия Московской области.

82% из общего числа призывников направят для прохождения службы в вооруженные силы, 18% — в воинские формирования других министерств и ведомств.

Кроме того, 12% призывников отправятся в войска Национальной гвардии, 1,5% — в войска МЧС, а 1,2% — в Федеральную службу охраны.

Мирошниченко заявил, что для выполнения задания на призыв осенью этого года будет призвано всего 30 тысяч граждан.