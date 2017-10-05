Рейд по выявлению нелегальных такси прошел в аэропорту Домодедово

МОСКВА, 5 окт — РИА Недвижимость. Рейд по пресечению деятельности нелегальных такси прошел на территории аэропорта Домодедово, сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В ходе проверки было вынесено 10 постановлений об административных правонарушениях на общую сумму 30 тысяч рублей. Изъяты и поставлены на штрафстоянку 2 транспортных средства", - уточняется в сообщении.

Как указывается в нем, всего за 2017 год сотрудниками министерства проведены 33 плановые проверки. В ходе рейдов проверено более 14 тысяч автомобилей такси, из которых 22% имели нарушения обязательных требований. По результатам контрольно-надзорных мероприятий в отношении нарушителей вынесено более 3,5 тысячи постановлений об административных правонарушениях на сумму более 13 миллионов рублей.

Среди основных нарушений, которые фиксируются инспекторами подмосковного Минтраса, — осуществление перевозок без соответствующей путевой документации, пренебрежение предрейсовым медицинским осмотром, невыдача кассового чека и пр.