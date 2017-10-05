Действие льгот на движимое имущество в Подмосковье продлят до 2021 года

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Действие льгот на движимое имущество в Подмосковье продлят до 2021 года, говорится в сообщении министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"В целях сохранения для предпринимателей текущих условий налогообложения предлагается установить с 1 января 2018 года по 1 января 2021 года на территории Московской области ставку налога на имущество организаций в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств, в размере 0%", — цитируются в документе слова заместителя председателя правительства Московской области — министра инвестиций и инноваций Московской области Дениса Буцаева.

Соответствующий изменения в закон вынесены на рассмотрение в Московскую областную думу губернатором региона Андреем Воробьевым, добавляется в материале. В нем уточняется, что по итогам 2016 года в Московской области льготой по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества воспользовались 17,2 тысячи налогоплательщика.