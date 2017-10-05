Лучшие преподаватели из Подмосковья получили награды в День учителя

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Лучшие профессионалы в области школьного и дошкольного образования Московской области получили награды в День учителя, сообщила пресс-служба губернатора Подмосковья.
По итогам конкурса "Педагог года Подмосковья — 2017" победителем стала старший воспитатель детского сада № 52 "Котенок" города Химки Анастасия Шлемко. В номинации "Учитель года Подмосковья" победил преподаватель истории и обществознания Гимназии № 9 города Химки Григорий Назаров.
Всего лучшим педагогам и учителям-предметникам области было вручено около двадцати наград.
"Хочу поздравить все наши 47 тысяч учителей с профессиональным праздником и искренне поблагодарить за ваше внимание, теплоту, за то, что вы есть. И мы постараемся постоянно заботиться о вас", — сказал Андрей Воробьев на церемонии награждения.