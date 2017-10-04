МЖД меняет на две ночи расписание электричек Белорусского направления

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Электрички Белорусского направления МЖД в ночь с 5 на 6 октября и с 6 на 7 октября будут ходить по измененному расписанию. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.

МЖД продолжает работать над развитием путевой инфраструктуры и обновлять элементы системы регулирования движения поездов в автоматическом режиме. В ночь с 5 на 6 октября в целях развития железнодорожной инфрастуктуры будут осуществляться работы на перегоне Фили — Кунцево 1. На станции Одинцово работы будут выполнены в ночь с 6 на 7 октября.

"Технологические окна назначены преимущественно на ночное время, чтобы доставить как можно меньше неудобств пассажирам", — уточняет пресс-служба МЖД.

Движение поездов на период выполнения работ будет осуществляться по одному пути в реверсивном режиме, то есть поезда будут проезжать поочередно в обе стороны. Для осуществления работы будет скорректировано расписание движения некоторых пригородных поездов Белорусского направления. Изменятся время отправления, количество остановок на маршруте, а некоторые электрички будут отменены.

Московская железная дорога просит с пониманием отнестись к проводимым работам, а пассажиров заранее планировать маршруты своих поездок с учетом изменений в расписании.

Со всеми изменениями в движении поездов можно ознакомиться на остановочных пунктах, вокзалах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД": http://pass.rzd.ru.