На полигон "Кучино" завезут 450 тысяч кубометров грунта

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Главной темой совещания рабочей группы по полигону твердых бытовых отходов "Кучино" Общественной палаты подмосковной Балашихи стало выполнение обязательств по договору компании "Биорем". Об этом сообщил телеканал "360". Как заявила Лариса Евтушенко, председатель общественной палаты городского округа Балашиха, компания продлила договор на ввоз 450 тысяч кубических метров земли на полигон "Кучино" до 28 февраля 2018 года.

Председатель общественной палаты Балашихи уточнила, что общественные деятели продолжают следить за качеством привозимого на мусорный полигон грунта, а также контролируют сам процесс завоза.

Проект рекультивации полигона в Балашихе разработают в ближайшее время. Сама практическая рекультивация "Кучино" начнется во II квартале 2018 года. Компания "Спецгеоэкология" постановлением российского правительства назначена подрядчиком на проведение работ.