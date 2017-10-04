В "Дмитровском кремле" откроется выставка "Россия Православная"

Памятник Кириллу и Мефодию в Дмитрове. Архивное фото

Памятник Кириллу и Мефодию в Дмитрове. Архивное фото

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В музее-заповеднике "Дмитровский кремль" откроется выставка Союза художников Подмосковья "Россия Православная". Об этом сообщил телеканал "360".

"Россия Православная" — ежегодный проект. Его целью является напоминание о русских ценностях, святынях и традициях. На выставке представлены работы подмосковных художников.

Дмитров принимает проект "Россия Православная" впервые. На выставке будут представлены работы и известных подмосковных художников, и начинающих мастеров.

Первая выставка проекта "Россия Православная" была организована в Клину 24 апреля 2009 года. Она была оценена и профессионалами, и любителями изобразительного искусства. Союз художников Московской области решил проводить такие выставки ежегодно. С 2009 года участниками проекта уже стали Солнечногорск, Подольск, Коломна, Можайск, Долгопрудный и Химки.