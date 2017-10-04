Звания учителя и воспитателя года в Подмосковье получили педагоги из Химок

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Званием "Лучший учитель года" и "Лучший воспитатель года" Московской области награждены жители Химок, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"В канун Дня учителя подведены итоги конкурса "Педагог года Подмосковья-2017". Победителем в номинации "Воспитатель года Подмосковья" стала старший воспитатель детского сада N52 "Котенок" города Химки Анастасия Шлемко. Победителем в номинации "Учитель года Подмосковья" стал учитель истории и обществознания гимназии N9 города Химки Григорий Назаров", — сообщили агентству в пресс-службе.

Дипломы победителей и денежные сертификаты на 300 тысяч рублей вручил лучшему учителю и лучшему воспитателю региона губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках празднования Дня учителя в доме правительства Московской области. Также дипломы и денежные сертификаты на 300 тысяч рублей получили 18 победителей конкурсов на звание лучшего учителя-предметника и лучшего учителя начальных классов Московской области. Лучшим учителем начальных классов стала Ирина Кормилицина из гимназии № 9 (Балашиха), лучшим учителем русского языка — Гуреева Елена из лицея N7 (Электросталь), лучшим учителем математики — Татьяна Останькович из средней школы N6 (Мытищи).

Больше всего дипломов достались педагогам из Коломны: там работают лучший учитель информатики, лучший учитель географии, лучший учитель биологии и лучший учитель музыки Московской области. Также наградами отмечены педагоги из Серпухова, Люберец, Пушкина, Подольска и других городов региона.

5 октября делегация Московской области примет участие в праздновании Международного дня учителя в Кремле. В системе образования Московской области работают более 90 тысяч педагогов, в том числе 46 тысяч школьных учителей.