Подмосковным муниципалитетам передали более 20 школьных автобусов

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Согласно распоряжениям правительства РФ по государственным контрактам на поставку школьных автобусов, 15 муниципальных образований Подмосковья получили 23 автобуса вместимостью от 22 человек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на регионального министра имущественных отношений Андрея Аверкиева.

Школьные автобусы поступили в собственность Волоколамского, Дмитровского, Лотошинского, Клинского, Солнечногорского, Ногинского, Пушкинского, Щелковского, Орехово-Зуевского, Коломенского, Чеховского районов, а также городских округов Луховицы, Кашира, Озеры и Серебряные Пруды.

В ближайшее время в школы Воскресенского и Ступинского районов поступят еще восемь школьных автобусов. Дополнительные автобусы будут выделены для Волоколамского, Дмитровского, Коломенского, Лотошинского районов и городских округов Кашира и Луховицы.