Земли заповедника в Истре вернули государству

МОСКВА, 3 окт — РИА Недвижимость. Суд признал незаконным продажу земли на территории природного заповедника в Истринском районе, говорится в сообщении министерства экологии Московской области.

"Истринский городской суд Московской области признал недействительными постановление главы Истринского муниципального района 2010 года об аренде и постановление 2013 года о продаже земель на территории государственного природного заказника "Леса окрестностей АБС Павловская Слобода и озерно-болотного комплекса у деревни Новинки", — сообщается в документе. Как указывается в нем, по решению суда аннулирован факт незаконной передачи 5 земельных участков в центре особо охраняемой природной территории, которые затем были размежеваны на 58 участков и реализованы физическим лицам под дачное строительство.

Как пояснили РИА Недвижимость в региональном министерстве экологии, строительство на участках не успело начаться, так как требовалось осушение болота, и ведомством были направлены материалы в суд с целью признать недействительными упомянутые постановления как противоречащие Земельному кодексу РФ и закону "Об особо охраняемых природных территориях". В правовой коллизии "Гражданский Кодекс против закона об особо охраняемых природных территориях" суд встал на сторону экологов, уточнили в министерстве.

По словам Александра Когана, слова которого цитируются в релизе, решение суда спасло заповедник от исчезновения: проданные участки расположены в самом центре особо охраняемой территории. Осушение болот при дачной застройке привело бы к безвозвратной утрате охраняемых в заказнике экосистем: заболоченных березово-сосновых лесов, пойменных лугов, озерно-болотных комплексов, включающих редкие растения и животные, занесенные в Красную книгу Московской области и Красную книгу Российской Федерации.