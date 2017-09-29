Воробьев наградил выдающихся жителей Подмосковья

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды выдающимся жителям региона, сообщил телеканал "360".

Знак "Почетный гражданин Подмосковья" получили вдова космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина и гендиректор ОАО "ГосМКБ "Радуга" Владимир Трусов.

Кроме того, орден "За заслуги перед Московской областью" I степени получил акушер Марк Курцер.

Вручение наград прошло в Доме правительства в Красногорске и приурочено ко Дню Московской области, которое отмечается 1 октября.