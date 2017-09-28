В Подмосковье хотят ввести электронный документооборот для госконтрактов

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Московская областная дума направит в федеральное правительство законопроект, в рамках которого планируется ввести электронный документооборот при реализации контрактов, заключенных в рамках госзакупок. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на председателя комитета Мособлдумы по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Вячеслава Крымова.

Он отметил, что принято постановление о том, чтобы направить проект закона с регламентом на согласование.

"Первый этап — это правительство Российской Федерации, второй — Государственная дума Российской Федерации", — отметил Крымов.

Он также подчеркнул, что сейчас в федеральном законе прописаны все вопросы электронного обмена информацией в процессе организации госзакупок. Проект закона, который предлагает Мособлдума, позволит ввести электронный документооборот также и в процесс реализации уже готовых закупок.

"Если инициатива будет поддержана, то мы сможем отслеживать реализацию контрактов в онлайн-режиме, в режиме реального времени по электронной почте. Все документы будут официальны", — добавил Крымов.