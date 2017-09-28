В Подмосковье многодетные семьи смогут посещать врача без очереди

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Многодетные семьи Подмосковья могут получить возможность посещать врачей в поликлиниках без очереди, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "360".

О возможности посещать врачей без очереди губернатор заявил, отвечая на вопрос телезрительницы. "Это предложение, которое вполне может быть рассмотрено. У нас есть программа в образовании для многодетных, я считаю это предложение абсолютно здравым, и мы обязательно его рассмотрим", — сказал глава региона.

По его мнению, это будет справедливая норма, если многолетняя семья будет иметь приоритетное право попасть на прием к врачу. Губернатор обещал рассмотреть такую возможность в ближайшее время и рассказать о принятом решении.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье проживают более 53 тысяч многодетных семей. Для этой категории граждан в регионе установлено около 30 мер социальной защиты: предоставление земельных участков, компенсация стоимости путевки в оздоровительные лагеря, льгота по уплате транспортного налога, бесплатный проезд в общественном транспорте для детей и студентов очных отделений и другие.