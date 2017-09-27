Вблизи подмосковных школ могут ограничить продажу вейпов

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Московской областной думе на экспертной дискуссионной площадке "Открытая трибуна" обсудили методы современного подхода к профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и парокурения (вейпинга), сообщил телеканал "360". Кроме того, участники обсудили пропаганду здорового образа жизни.

О необходимости в законодательном порядке ограничить продажу вейпов около школ и спортивных учреждений в Подмосковье заявила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Она подчеркнула, что ждет поддержки от Министерства образования и в вопросе запрета на курение вейпов в школах. По словам Мишоновой, в других странах продажа вейпов несовершеннолетним под запретом, например в Норвегии, Великобритании или США.

Однако при том, что подростки продолжают употребление вредных веществ, детский омбудсмен отметила рост числа подмосковных школьников, увлеченных здоровым образом жизни.

"Есть положительная тенденция, что очень много подростков, особенно которые уже находятся в старших классах, увлекаются активным и здоровым образом жизни, посещают спортивные секции", — сказала Ксения Мишонова. Она подчеркнула, что к такому результату привело строительство ФОКов и спортивных учреждений в Подмосковье.

Вейпингом называется курение электронных сигарет, в которых может содержаться никотин. Российское законодательство не ограничивает и не запрещает их курение.