В Подмосковье 90 ученых получили субсидию по "Социальной ипотеке"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. По программе "Социальная ипотека" сертификаты на жилье получили 90 высококвалифицированных специалистов и молодых ученых Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области Дениса Буцаева.

"Мы сегодня вручили 90 свидетельств — поровну на ученых и на молодых специалистов. До конца года мы вручим еще десять. Таким образом, в рамках программы у нас будет 100 квартир для наших ученых и работников промышленного сектора в 2017 году", — сообщил Денис Буцаев.

Также Буцаев отметил, что в 2018 году планируется расширить программу "Социальная ипотека" и на льготных условиях выдать 150 квартир.

Получить социальную ипотеку могут только врачи, учителя, молодые ученые и "уникальные специалисты". Существуют вполне конкретные требования к соискателям: например, ученые должны успеть проявить себя в науке, а "уникальные специалисты" должны обладать редкой, даже дефицитной профессией. Отбор производят профильные ведомства.

Проект "Социальная ипотека" по поручению губернатора Андрея Воробьева реализуется в Подмосковье с 2016 года. Участнику программы необходимо выплачивать только проценты, первоначальный кредитный взнос погашает государство.