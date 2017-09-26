Памятник автору "Черного квадрата" установят в подмосковном Одинцово

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Памятник художнику-авангардисту Казимиру Малевичу — автору знаменитого "Черного квадрата" — может появиться в подмосковном Одинцове, его планируют установить в селе Ромашково, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

"В Одинцове планируют установить памятник известному художнику Казимиру Малевичу, который проживал в селе Немчиновка в 20 годах прошлого века. В начале сентября были подведены итоги открытого конкурса на создание архитектурного сооружения. Памятный знак будет расположен в селе Ромашково. Именно там захоронен отечественный художник-супрематист", — сообщила исполняющая обязанности заместителя руководителя районной администрации Вера Стрельникова.

По данным пресс-службы, конкурс был организован по инициативе родственников Малевича совместно с Творческим союзом художников России. Свои работы защищали дипломированные специалисты. При создании проекта участникам необходимо было учесть главное условие конкурса — завещание художника-супрематиста, в котором он просил создать скульптурное сооружение по работам его ученика Николая Суетина.

После подведения итогов победа была отдана скульптору, художнику современной цифровой графики Михаилу Заикину. Именно его работа, по мнению жюри, соответствует задуманной концепции. По его проекту будет реализовываться памятный знак, дополняется в сообщении.

"Казимир Малевич часто ездил в село Немчиновка, куда после 1917 переехали родители его супруги Софьи Михайловны. Мало кто знает, что творчество великого художника не ограничивалось супрематизмом. Говорят, что именно Немчиновка и ее окрестности вдохновили Казимира Малевича на то, чтобы вернуться к традиционной живописи. Именно в этом период там было написано много пейзажей. Возведение архитектурного сооружения в селе Ромашково, в честь великого художника, будет большим культурным событием в Одинцовском районе", — отметила Стрельникова.