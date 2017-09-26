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Новости Подмосковья

Памятник автору "Черного квадрата" установят в подмосковном Одинцово

14:0026.09.2017
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкКартина Чёрный квадрат художника Казимира Малевича в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу. Архивное фотоКартина Чёрный квадрат художника Казимира Малевича в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Памятник художнику-авангардисту Казимиру Малевичу — автору знаменитого "Черного квадрата" — может появиться в подмосковном Одинцове, его планируют установить в селе Ромашково, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

"В Одинцове планируют установить памятник известному художнику Казимиру Малевичу, который проживал в селе Немчиновка в 20 годах прошлого века. В начале сентября были подведены итоги открытого конкурса на создание архитектурного сооружения. Памятный знак будет расположен в селе Ромашково. Именно там захоронен отечественный художник-супрематист", — сообщила исполняющая обязанности заместителя руководителя районной администрации Вера Стрельникова.

По данным пресс-службы, конкурс был организован по инициативе родственников Малевича совместно с Творческим союзом художников России. Свои работы защищали дипломированные специалисты. При создании проекта участникам необходимо было учесть главное условие конкурса — завещание художника-супрематиста, в котором он просил создать скульптурное сооружение по работам его ученика Николая Суетина.

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© Фото предоставлено галерей "Фрагмент"
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После подведения итогов победа была отдана скульптору, художнику современной цифровой графики Михаилу Заикину. Именно его работа, по мнению жюри, соответствует задуманной концепции. По его проекту будет реализовываться памятный знак, дополняется в сообщении.
"Казимир Малевич часто ездил в село Немчиновка, куда после 1917 переехали родители его супруги Софьи Михайловны. Мало кто знает, что творчество великого художника не ограничивалось супрематизмом. Говорят, что именно Немчиновка и ее окрестности вдохновили Казимира Малевича на то, чтобы вернуться к традиционной живописи. Именно в этом период там было написано много пейзажей. Возведение архитектурного сооружения в селе Ромашково, в честь великого художника, будет большим культурным событием в Одинцовском районе", — отметила Стрельникова.

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