Новый 17-этажный жилой дом появится в подмосковной Ивантеевке

Москва, 26 СЕН — РИА Новости. Строители приступили к возведению многоквартирного жилого дома и паркинга в подмосковной Ивантеевке, завершение строительства планируется в третьем квартале 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

"Новый дом и закрытая автостоянка будут возведены на улице Победы в городе Ивантеевка. Дом рассчитан на 192 квартиры. Общая площадь 17-этажного здания составит 23904 квадратных метра, площадь квартир — 10390 квадратных метров", — сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

Как отмечается в материале, проектом предусмотрено размещение 96 однокомнатных, 64 двухкомнатных, 32 трехкомнатных квартир. На первом этаже жилого дома будут оборудованы помещения бытового обслуживания и оказания услуг населению. На прилегающей территории планируется обустроить детские и спортивные площадки, места для парковки автомобилей, появятся пешеходные дорожки и места для отдыха, будет выполнено озеленение. В плане благоустройства учтены требования доступности объекта для маломобильных групп населения.

"Надзор за строительством данного объекта ведет отдел №8 Главгосстройнадзора. Составлена программа плановых проверок, назначен ответственный инспектор. Планируемый срок завершения строительства — третий квартал 2019 года", — добавил Тагиев.