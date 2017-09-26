В подмосковной Коломне открылась секция шашек

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Жители и гости подмосковной Коломны теперь могут посещать на базе шахматного клуба имени Анатолия Карпова секцию шашек, регулярные занятия в которой начнутся с октября, говорится в сообщении пресс-службы администрации Коломенского района.

"На базе Коломенского шахматного клуба имени Анатолия Карпова будет работать секция шашек. На церемонии открытия юных воспитанников клуба поздравили советник главы городского округа Коломна по инвестициям и развитию предпринимательства Максим Шилов, заместитель главы городского округа Коломна Аркадий Татарников", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также в открытии секции приняли участие президент Федерации шашек России, генеральный директор компании "СОМЭКС" Анатолий Никитин и вице-президент Федерации шашек России, гроссмейстер, чемпион мира 2016 года в составе сборной России Алексей Шонин.

Шонин отметил, что его предложение по открытию секции шашек в Коломне поддержала администрация муниципалитета и его глава Денис Лебедев. Теперь в новой секции с октября начнутся регулярные занятия.

После торжественной церемонии Шонин провел сеанс одновременной игры с юными спортсменами.