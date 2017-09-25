В Сергиевом Посаде оборудуют четырехкилометровую зону для пешеходов

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В подмосковном Сергиевом Посаде до конца года появится новая четырехкилометровая зона для пешеходов. Об этом со ссылкой на депутата нижней палаты парламента РФ Сергея Пахомова сообщил телеканал "360".

В Сергиевом Посаде прошло совещание под председательством главы региона Андрея Воробьева. На нем обсуждались благоустройство и реконструкция города.

"Уже до конца этого года необходимо ввести в эксплуатацию пешеходную зону от Келарского пруда к Загорскому пруду, четыре километра. Копаем по сути новую речку, там будет прекрасный пруд, набережная, будет возможность отдохнуть и полежать", — отметил Сергей Пахомов.

Он также сообщил, что неподалеку есть ряд территорий, которые не используются и которые можно использовать для развития инвестиционной программы. Всего в Сергиевом Посаде планируют обустроить семь зон для велосипедистов и семь — для пешеходов.