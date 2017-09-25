Западный объезд Сергиева Посада сдадут в конце 2018 года

СЕРГИЕВ ПОСАД (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 25 сен — РИА Недвижимость. Западный объезд Сергиева Посада планируют открыть раньше срока — в конце 2018 года, сообщил журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

"Строительство автодороги по плану должно завершиться в первом квартале 2019 года. Однако подрядчик взял ускоренные темпы выполнения работ. Мы планируем, исходя из этого, что завершение общего строительства будет окончено в декабре 2018 года", — заявил министр.

По словам Трескова, первый этап Западного объезда уже завершен. Второй этап завершится после окончания строительства проезда через железнодорожные пути в ноябре. "Открытие дороги позволит разгрузить Сергиев Посад от транзитного транспорта и снять напряженность на центральных магистралях города", — рассказал руководитель регионального Минтранса.

Из презентации объекта следует, что общая протяженность дороги превысит 11 километров, пропускная способность четырехполосной трассы составит 40 тысяч машин в сутки, общий объем финансирование превысит 6,8 миллиарда рублей.