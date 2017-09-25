Более 130 медучреждений отремонтируют в Подмосковье до конца года

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Московской области до конца 2017 года капитальный ремонт завершат более чем в 130 медицинских учреждениях, среди них поликлиники, роддома, отделения в больницах, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

"В сентябре-декабре 2017 года капитальный ремонт должен завершиться в 131 медицинском учреждении Московской области. Ремонту подлежат как отделения в городских, районных больницах, так и крупные объекты здравоохранения — поликлиники, диспансеры, родильные дома", — сообщила Забралова.

По данным пресс-службы, всего на укрепление материальной базы учреждений здравоохранения Московской области с 2015 по 2017 год областным бюджетом было предусмотрено 20,8 миллиарда рублей, в том числе 8,3 миллиарда рублей на ремонт учреждений, из них в 2015 году — 0,3 миллиарда рублей, в 2016 году — 2 миллиарда рублей, в 2017 году — 6 миллиардов рублей.

"В числе ремонтных работ можно, в частности, назвать внутреннюю и внешнюю отделку, замену инженерных коммуникаций, входных групп. Пациентов должны встречать опрятные, комфортные и функциональные медицинские учреждения", — подчеркнула первый вице-премьер.