Сертификаты на соципотеку вручат 50 молодым ученым Подмосковья 26 сентября

МОСКВА, 25 вен — РИА новости. В Московской области во вторник, 26 сентября, состоится церемония вручения свидетельств по региональной программе "Социальная ипотека" пятидесяти молодым ученым, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев 26 сентября в 17:00 примет участие в торжественной церемонии вручения свидетельств о получении субсидии на приобретение жилья участникам подпрограммы "Социальная ипотека" государственной программы Московской области "Жилище" 2017 года", — говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, 50 молодых ученых отобраны научно-техническим советом Московской области для получения субсидии. Также комиссия по вопросам отбора молодых ученых и молодых уникальных специалистов рассмотрит включение по дополнительной квоте еще семь человек.

По данным пресс-службы, всего в министерство инвестиций и инноваций региона для участия в программе льготного ипотечного кредитования в 2017 году поступило 230 заявок, в том числе 115 заявок от молодых ученых. Наибольшее число заявок представили научные и образовательные организации Пущина (24 заявки), Дубны (17 заявок) и Королева (14 заявок).

Подпрограмма "Социальная ипотека" госпрограммы Московской области "Жилище" заработала по инициативе губернатора Подмосковья в 2016 году. Участник программы получает жилищную субсидию для первоначального взноса в размере 50% стоимости квартиры. Оплату оставшейся половины региональное правительство выплачивает ежемесячно в течение 10 лет, специалист только погашает проценты по кредиту, заключается в материале.