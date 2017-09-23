В Химкам открылось движение между "Шереметьево-1" и "Шереметьево-2"

ХИМКИ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 23 сен — РИА Новости. Рабочее движение по Старошереметьевскому шоссе между "Шереметьево-1" и "Шереметьево-2" открылось в Химках, передает корреспондент РИА Недвижимость.

"Старошереметьевская трасса связывает два терминала крупнейшего в нашей стране аэропорта и долгое время была узкой, неудобной, невозможно было вовремя попасть на самолет. В рамках реализации президентской программы развития московского транспортного узла мы

получили средства и строители смогли достойно, в срок закончить строительство этой дороги. Я надеюсь, эти изменения оценят жители", — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на церемонии открытия рабочего движения по реконструированному участку дороги.

Движение открыто на участке протяженность в 4,3 километра от пересечения Старошереметьевского шоссе и улицы Ленина до съезда на Международное шоссе. Объект связывает между собой аэровокзальные комплексы "Шереметьево-1" и "Шереметьево-2" и образует полукольцо с восточной стороны аэропорта.



Полностью объект протяженностью 7,2 километра будет введен в эксплуатацию до конца ноября текущего года. После открытия рабочего движения продолжатся работы по благоустройству территории, переносу коммуникаций, строительству надземных пешеходных переходов и кольцевой развязки на месте пересечения Старошереметьевского шоссе и автодороги "Клязьма — Свистуха" протяженностью 1,77 километра.

Руководитель проекта реконструкции Юрий Сохин отметил важность запуска дороги для предстоящего Чемпионата мира по футболу, который Россия примет в 2018 году, а также снимет напряженность на региональных дорогах в направлении Химок и Лобни, свяжет Шереметьевское шоссе с путепроводом в микрорайон Водники в Долгопрудном: "Считаю, что дорога получилась и она даст хорошую логистику Химкам, Лобне и особенно нашим коллегам в Шереметьево. Эта дорога и для чемпионата мира, и для Подмосковья будет хорошим подспорьем".

В 2018 году работы по улучшению транспортной инфраструктуры возле аэропорта будут продолжены, сообщил журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков. "На будущий год мы проведем здесь строительство кольцевой развязки, которая позволит сделать более удобной парковку к строящемуся терминалу В аэропорта "Шереметьево". Строительство дорог вблизи строящихся новых терминалов помогут упростить движение водителей к шереметьевскому узлу", — сказал Тресков. По словам министра, на эти работы потребуется 1,2 миллиарда рублей.