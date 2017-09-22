Мексиканская компания вложила два миллиарда рублей в завод чипсов в Ступине

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Мексиканская компания Gruma вложила в производство тортилий и кукурузных чипсов "Солнце Мехико" в Подмосковье около двух миллиардов рублей, сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"Мексиканская компания вложила в свое производство порядка двух миллиардов рублей, еще 1,5 миллиарда будет вложено в текущем и последующих годах. Нам очень приятно, что свободная экономическая зона в Ступине работает", — рассказал Андрей Воробьев на открытии завода.

Завод находится в особой экономической зоне "Ступино Квадрат". Все линии производства этого завода будут запущены к концу 2019 года, производственная мощность будет увеличена в 2,5 раза. Завод планирует изготавливать 40 тонн продукции в сутки.

