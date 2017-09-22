Объем мусора из Москвы на подмосковных свалках уменьшится в четыре раза

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В здании правительства Москвы на Новом Арбате состоялся VI межведомственный круглый стол по координации взаимодействия органов власти и бизнеса в области обращения с отходами, сообщил телеканал "360".

Один из участников круглого стола — министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган. По его словам, подмосковные власти в настоящее время выходят на подписание соглашения, в рамках которого Москва введет дополнительные производственные мощности и уменьшит объем захоронения отходов на территории Подмосковья.

"Мы получили подтверждающие документы, что Москва уменьшит объемы захоронения мусора на территории Московской области в четыре раза до 2021 года", — уточнил Александр Коган.

По словам главы Минэкологии Подмосковья, в конце 2019 года в эксплуатацию введут новую инфраструктуру переработки отходов. В Московской области появятся 13 мусороперерабатывающих заводов на основе сортировки отходов и получения вторичного сырья.