Лауреатом конкурса "Туристский бренд" стала экспозиция Серпуховского музея

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Награду в номинации "Лучший бренд туристского маршрута (продукта) экскурсионной программы" конкурса "Туристский бренд: лучшие практики 2017" получили "Ожившие картины" подмосковного Серпуховского историко-художественного музея, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

По данным пресс-службы, торжественная церемония подведения итогов конкурса и награждение лауреатов состоялось на Международном туристическом форуме "Отдых 2017" в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве.

"Серпуховский историко-художественный музей стал лауреатом международного конкурса "Туристский бренд: лучшие практики 2017" в номинации "Лучший бренд туристского маршрута (продукта) экскурсионной программы" за театрализованные экскурсии по экспозициям музея "Ожившие картины", — отмечается в сообщении.

"Ожившие картины" — театрализованная экскурсия по экспозиции "Русское и западноевропейское искусство XVII-XIX веков", в которой герои как бы сходят с полотен, рассказывают о своей судьбе, об авторе, об истории создания картины, показывают изображенное действие посредством театральной мини-постановки. Театрализацию осуществляет музейный театр "Ника". Все роли исполняют научные сотрудники музея, они же пишут сценарии и готовят костюмы. Программа создана для повышения интереса туристов к художественным музеям и изобразительному искусству, заключается в материале.