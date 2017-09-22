В Ленинском районе Подмосковья завершено строительство 17-этажного дома

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Проверку по извещению об окончании строительства жилого дома в поселке совхоза имени Ленина Ленинского района Подмосковья проводит инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора региона.

"Инспекторский состав проверяет соответствие построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации", — сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

Он подчеркнул, что проверка на объекте продлится до 28 сентября.

По данным пресс-службы, площадь 2-секционного 17-этажного дома составляет 13865 квадратных метров. Проектом предусмотрено размещение 136 квартир.

Строительство осуществлялось за счет средств инвестора. Заказчиком объекта выступило ЗАО "Совхоз имени Ленина", строительством занималось ООО "Строительная компания Инженерный центр", заключается в материале.