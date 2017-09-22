В Подмосковье покажут киноверсию спектакля "Женитьба"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Презентация федерального проекта "Театральная Россия" состоится в подмосковной Шаховской 25 сентября, в рамках которой зрителям покажут киноверсию спектакля "Женитьба" Московского академического театра имени Владимира Маяковского, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

В материале поясняется, что "Театральная Россия" — проект фонда "Мир и гармония", реализуемый при поддержке министерства культуры РФ, министерства образования и науки РФ и полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе. Предполагают еженедельные показы записей и уникальные прямые трансляции лучших театральных постановок Москвы и Санкт-Петербурга на культурных площадках регионов.

"В кинотеатре "Мир" городского округа Шаховская 25 сентября состоится презентация федерального проекта "Театральная Россия". Зрители увидят киноверсию спектакля "Женитьба" Московского академического театра имени Владимира Маяковского", — отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, место для проведения акции "Театральной России" в Шаховской было выбрано не случайно, так как кинотеатр "Мир" по своим возможностям может конкурировать со столичными киноплощадками. В 2015 году он выиграл конкурс Фонда кино по поддержке кинотеатров в населенных пунктах России с количеством жителей до 100 тысяч человек. Премию в сумме 5 миллионов рублей направили на переоборудование кинозала и закупку оборудования. Кинотеатр "Мир" имеет право транслировать фильмы ведущих кинокомпаний одновременно со всем миром.

В перспективе в кинотеатре появится возможность транслировать спектакли и фильмы не только в зале, но и на улице, а также проводить прямые трансляции спектаклей и концертов из ведущих театров и концертных залов страны, дополняется в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что прямая трансляция спектаклей ведется в режиме реального времени. Съемка в зале театра ведется с шести камер. В режиме онлайн режиссер монтирует видеоряд, который по высокоскоростному интернету или спутниковому каналу связи передается на большой экран кинотеатра или культурного центра. Интересные ракурсы и крупные планы позволяют зрителям в кинозале увидеть даже больше, чем публике в зале театра. За два года трансляции и показы состоялись в 80 городах, в 44 регионах страны. Прошло 60 прямых трансляций спектаклей ведущих театров страны.

"Показ спектакля "Женитьба" Московского академического театра имени Владимира Маяковского в рамках проекта "Театральная Россия" — знаковое событие для городского округа Шаховская. Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше жителей региона с помощью современных технологий знакомились с шедеврами театрального и музыкального искусства. Надеемся, что проекты "Театральной России" состоятся и на других площадках Подмосковья", — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.