Стенд Подмосковья стал самым посещаемым на выставке "Отдых Leisure 2017"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Стенд Московской области стал самым посещаемым на туристической выставке "Отдых Leisure 2017", состоявшейся в Москве в ЦВК "Экспоцентр". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Подмосковья.

Свои проекты представили 60 участников из Московской области, среди которых паломнический центр Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, музей Дмитровской лягушки, Богородская фабрика деревянной игрушки, парк "Патриот" и центр экотуризма Берхино. Эксперты назвали экспозицию Подмосковья самой посещаемой и наиболее содержательной.

В рамках выставки "Отдых Leisure 2017" Министерство культуры Московской области и Агентство развития внутреннего туризма подписали соглашение о развитии детско-юношеского туризма в Подмосковье.

Московская область стала обладателем диплома за первое место в национальном рейтинге развития событийного туризма.

"В Московской области ежегодно проходит около 60 тысяч мероприятий в сфере культуры: международного, всероссийского, регионального и муниципального значения. Подмосковье уверенно сохраняет лидерство по туристической привлекательности России", — заявила Оксана Косарева, министр культуры Московской области.

Также Косарева отметила, что самым популярным местом для туристов является Сергиев Посад, его посещает каждый второй турист, прибывающий в регион. В Клинском районе проводится самое большое количество мероприятий — 6 тысяч в год.

Оксана Косарева была отмечена благодарностью министра культуры Российской Федерации "За большой вклад в развитие туризма, гостиничного дела и многолетний добросовестный труд", которая является первой ведомственной наградой за развитие туризма в России.