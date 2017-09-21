Московская область стала второй в России по обороту розничной торговли

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Подмосковье занимает второе место по обороту розничной торговли в России и третье — по обороту оптовой торговли. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Министерство потребительского рынка Московской области.

На потребительском рынке Подмосковья в январе-июле 2017 года улучшилась экономическая ситуация по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Улучшился деловой климат в сфере торговли, а также индекс потребительской уверенности, что говорит о благоприятных условиях для покупок. В итоге увеличились темпы роста оборота розничной торговли.

Как сообщили в пресс-службе Минпотребрынка, оборот розничной торговли Московской области за январь-июль 2017 года составил 1178,6 миллиарда рублей, что в сопоставимой оценке на 3,7% больше, чем в январе-июле 2016 года. Оборот оптовой торговли в Подмосковье за январь-июль 2017 года составил 2502,8 миллиарда рублей, это на 17% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

"Наибольшую долю в совокупном росте показали крупные и средние организации, оборот которых увеличился на 5%. Объем розничных продаж на рынках и ярмарках вырос на 15,1%", — отметил глава Минпотребрынка Владимир Посаженников.