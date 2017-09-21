Сергиев Посад может получить 500 миллионов рублей от туристического сбора

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Глава Сергиево-Посадского района Михаил Токарев положительно оценил ввод курортного сбора, который может принести району значительный доход, сообщил телеканал "360".

"Маршрут "Золотое кольцо" посещают около 18 миллионов туристов в год. Даже если половина из них приедет в наш город на одну ночь, мы сможем с введением налога пополнять бюджет на 500 миллионов в год", — подчеркнул Токарев.

Он заявил, что собранные деньги могут пойти на развитие инфраструктуры, коммуникаций, решение дорожных вопросов и благоустройство. Токарев подчеркнул, что для ввода туристического налога необходимо создать достойную инфраструктуру и организовать календарь мероприятий.