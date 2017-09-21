В Подмосковье откроют завод по производству тортилий и кукурузных чипсов

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Новый завод "Солнце Мехико" по производству тортилий и кукурузных чипсов компании Gruma откроется в пятницу в подмосковной особой экономической зоне "Ступино Квадрат", инвестиции в проект составили около 50 миллионов долларов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"В особой экономической зоне "Ступино Квадрат" 22 сентября при участии заместителя председателя правительства Московской области — министра инвестиций и инноваций Подмосковья Дениса Буцаева состоится открытие нового современного завода "Солнце Мехико" компании Gruma, являющейся одним из крупнейших производителей тортилий и кукурузной муки в мире", — говорится в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, завод расположен на территории в 68 гектаров. Его первая очередь занимает 11,9 тысячи квадратных метров и включает производственный корпус, административно-бытовой корпус, несколько зданий и сооружений вспомогательного назначения, таких как силосы муки, пожарные резервуары с насосной станцией, КПП и прочее. Завод будет выпускать тортильи и кукурузные чипсы.

Gruma решила инвестировать около 50 миллионов долларов США в строительство завода в России в 2014 году. Компания стала крупнейшим мексиканским инвестором в экономику России, дополняется в пресс-релизе.

"Производство компании Gruma в России существует с 1996 года, все это время компания является флагманом в производстве и популяризации продукции tex-mex в России", — уточняется в сообщении.

Gruma была основана в 1949 году. В настоящее время ее производства располагаются практически на всех континентах. Компания присутствует в Северной Америке (Мексика и США), Центральной Америке, Европе, Азии, Австралии и Океании. Головной офис находится в городе Сан Педро Гарза Гарсия (Мексика), заключается в материале.