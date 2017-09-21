В подмосковном Сергиевом Посаде появятся пешеходные маршруты

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В рамках создания туристско-рекреационного кластера "Сергиев Посад — врата Золотого кольца" в подмосковном Сергиевом Посаде организуют несколько пешеходных маршрутов, сообщил глава Сергиево-Посадского района Михаил Токарев.

Он уточнил, что на развитие инфраструктуры Сергиева Посада в рамках создания туристско-рекреационного кластера "Сергиев Посад — врата Золотого кольца" направят 8 миллиардов рублей.

"Создание современных пешеходных маршрутов входит в проект развития нашего города как туристического кластера. Благодаря строящемуся западному объезду центральную часть проспекта Красной Армии удастся сделать пешеходной зоной. В этом году завершается строительство второй очереди объезда", — сказал Токарев в интервью официальному порталу правительства Московской области.

Он уточнил, что другой пешеходный маршрут пройдет от вокзала до Блинной горы, а затем до Троице-Сергиевой лавры. При этом движение по улице Сергиевской будет однополосным, его ограничат для некоторых видов транспорта.

Токарев также рассказал, что пешеходную зону на улице Карла Маркса расширят больше чем в два раза. Сейчас готовится проект, по которому парковку оттуда перенесут во двор бывшей трикотажной фабрики. В парке поставят скамейки, сделают дорожки и клумбы.

"Еще есть пешеходный мега-проект — маршрут от Келарки до Загорского озера. Хочется, чтобы в городе появилось место, где можно было бы не просто прогуляться, а пройти несколько километров, покататься на велосипеде, лыжах. Если мы реализуем этот проект, то почистим речку и Банный пруд, создадим каскад прудов. Тогда восстановится и Загорское озеро", — заключил Токарев.