Нулевая ставка на движимое имущество сохранится в Подмосковье до 2021 года

МОСКВА, 21 сен — РИА Недвижимость. Нулевая ставка на движимое имущество сохранится для предпринимателей Московской области, передает корреспондент РИА Недвижимость.

Депутаты Московской областной думы приняли законопроект, который сохраняет для предпринимателей региона нулевую налоговую ставку для движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств.

"В целях сохранения для налогоплательщиков текущих условий налогообложения и обеспечения стабильности налоговой нагрузки проектом закона предлагается установить с 1 января 2018 года по 1 января 2021 года на территории Московской области ставку налога на имущество организаций в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств, в размере 0 процентов", — сказала исполняющая обязанности министра экономики и финансов Подмосковья Елена Мухтиярова, представляя проект закона региональным парламентариям. Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, предлагаемая льгота востребована в регионе. Так, льготой по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет, воспользовались более 17 тысяч налогоплательщиков. Объем недополученных доходов бюджета региона составил 10,8 миллиарда рублей.