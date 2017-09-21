Платная подземная парковка появится под сквером в Сергиевом Посаде

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В подмосковном Сергиевом Посаде на Советской площади планируют обустроить платную подземную парковку, над ней могут разбить сквер, сообщил глава Сергиево-Посадского района Михаил Токарев.

"На Советской площади внизу планируем сделать платную подземную муниципальную парковку, а наверху красивый сквер. Также хотим сделать сквер и подземную парковку на участке в 15-20 соток, который Минкульт Московской области передает нам в муниципальную собственность", — сказал Токарев в интервью официальному порталу правительства Московской области.

Он добавил, что также за зиму планируется сделать подземный переход под проспектом Красной Армии. Он расположится в районе парковок для автобусов недалеко от Троице-Сергиевой лавры, и туристам станет удобно переходить дорогу.

По словам главы района, для обустройства парковок для туристов планируется привлекать инвесторов, рассматривается форма муниципально-частного партнерства.

"Главное — понимать задачу, осуществить проектно-изыскательские работы, а финансирование — вторичный вопрос. Будем принимать участие в областных программах по благоустройству и надеемся, что правительство нас поддержит", — заключил Токарев.