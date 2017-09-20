В подмосковной Балашихе новую школу построят в 2018 году

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Строительство новой школы на 550 мест в городском округе Балашиха Подмосковья идет по графику, работы планируется завершить в третьем квартале 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Как отмечается в материале, инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области провел очередную проверку строительства общеобразовательной школы на 550 мест в микрорайоне 1 Мая городского округа Балашиха.

"В настоящее время на объекте завершено устройство фундаментной плиты. Выполняются работы по армированию пилонов первого этажа здания. Строительство в графике", — приводятся в материале слова начальника ведомства Руслана Тагиева.

Он добавил, что плановое завершение строительства в 3 квартале 2018 года. В 3-этажном здании на площади 6,8 тысячи квадратных метров разместятся учебные классы и лаборатории, библиотека, мастерские, актовый и спортивный залы, столовая, медицинские кабинеты, административные и вспомогательные помещения.

По данным пресс-службы, на прилегающей территории будут расположены игровые площадки, беговые дорожки, футбольное поле и площадка для занятия баскетболом, места для отдыха. Будет выполнено озеленение территории с посадкой деревьев, кустарников, посевом газонов, и устройством цветников. Озеленение участка предусмотрена не менее 50 % от площади территории, свободной от застройки.