В подмосковных школах введут институт волонтерства

КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 20 сентября — РИА Новости. Институт волонтерства и добровольческого движения будет введен в школах Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы считаем, что волонтерство должно прочно войти в систему нашего образования. Мы хотим, чтобы наши, школьники, а их в Подмосковье 800 тысяч, были не только умными и хорошо сдавали ЕГЭ и другие экзамены, побеждали на олимпиадах. Быть умным — это очень хорошо, но быть порядочным, человеком, который занимает гражданскую позицию, мне кажется, еще более достойно", — сказал губернатор на встрече с представителями "Агентства стратегических инициатив" (АСИ) и координаторами добровольческих и благотворительных организаций, представленных в Московской области.

Присутствовавшая на встрече генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила необходимость внедрения регионального стандарта поддержки волонтерства и добровольчества. "Необходимо пройти 9 базовых шагов, которые регион должен реализовать, чтобы создать необходимую инфраструктуру и институты для развития волонтерского движения. В следующем году такие условия должны быть созданы в каждом субъекте российской федерации", — считает Чупшева. Среди элементов необходимой инфраструктуры назывались взаимодействие добровольцев с органами государственной власти Российской Федерации и организациями, использование положительных практик, в различных сферах и предложения, система обратной связи с добровольцами, создание ресурсного центра и введение единой атрибутики.

В сопроводительных материалах говорится, что по состоянию на 1 августа 2017 в реестре волонтеров Московской области числятся 7,2 тысяча человек. Среди самых массовые волонтерских организаций — "Российский Красный крест", "Лиза Алерт", "Центр поддержки социальных и общественных инициатив", "Волонтеры Победы" и другие.