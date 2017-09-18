Подмосковье может принять 14 миллионов туристов до конца года

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. За текущий год в Подмосковье могут приехать 14 миллионов туристов. Для того, чтобы обеспечить приезжим комфортное путешествие по области, будет воплощена в жизнь губернаторская программа "Топ-10 территорий Подмосковья в сфере туризма". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой.

"За последние годы мы существенно укрепили позиции Московской области на рынке туристических услуг", — заявила Ольга Забралова.

Она добавила, что по сравнению с 2013 годом, когда регион посетило 8,5 миллиона туристов, в 2016 году их количество увеличилось и составило 12,5 миллиона. В этом году ожидается 14 миллионов путешественников.

Подмосковье поучаствует в Международной выставке туризма Отдых Leisure-2017. Она будет проходить с 19 по 21 сентября в "Экспоцентре" на Красной Пресне в Москве. Московскую область представят свыше 60 компаний в сфере туризма.

Как заявил первый вице-премьер, на сегодняшний день в области существует порядка 300 маршрутов для туристов.