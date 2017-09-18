В Ленинском районе появится новый административно-складской комплекс

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Итоговую проверку проходит административно-складской комплекс, расположенный рядом с деревней Горки в Ленинском районе Подмосковья, ранее в Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение об окончании строительства, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

"Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области проводит проверку по извещению об окончании строительства административно-складского комплекса, расположенного рядом с деревней Горки в Ленинском районе. Проверка на объекте завершится 28 сентября", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, строительство финансировалось за счет средств инвестора. Застройщиком на объекте выступает ООО "Терминал-К".

"В здании общей площадью свыше 4,7 тысячи квадратных метров разместились складские и административные зоны. Склад предназначен для хранения промышленных товаров", — сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

Как отмечается в материале, на прилегающей территории предусмотрено размещение стоянок для грузового транспорта, а также парковка для легковых автомобилей сотрудников комплекса, выполнено озеленение.