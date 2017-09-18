Московскую область могут посетить 14 миллионов туристов в этом году

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Власти Подмосковья ожидают в нынешнем году около 14 миллионов туристов, для обеспечения комфортного путешествия по региону реализуется губернаторский проект "Топ-10 территорий Подмосковья в сфере туризма", говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой.

"За последние годы мы существенно укрепили позиции Московской области на рынке туристических услуг. Если в 2013 году к нам приехало 8,5 миллионов туристов, то в 2016 году — 12,5 миллионов. В этом году мы ждем 14 миллионов гостей", — сказала Забралова.

По данным пресс-службы, Московская область также примет участие в Международной туристской выставке Отдых Leisure-2017, которая пройдет 19-21 сентября в "Экспоцентре" на Красной Пресне в Москве. Подмосковье будут представлять более 60 предприятий туриндустрии. По словам первого вице-премьера, сейчас в регионе насчитывается около 300 туристических маршрутов.

Как отмечается в материале, также для обеспечения комфортного путешествия по Подмосковью региональным министерством культуры реализуется приоритетный губернаторский проект "Топ-10 территорий Подмосковья в сфере туризма" с бюджетными инвестициями в размере 1,5 миллиарда рублей.