Воробьев поблагодарил участников акции по посадке деревьев в Подмосковье

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Ежегодная экологическая акция "Наш лес. Посади свое дерево" прошла на территории Московской области 16 сентября; губернатор региона Андрей Воробьев поблагодарил ее организаторов и участников, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев в понедельник провел совещание с руководящим составом областного правительства.

"Я хотел бы обратить внимание на акцию, которая стала традиционной, доброй, важной в нашем Подмосковье. Хочу поблагодарить всех жителей, всех гостей, каждого, кто принял участие в этом очень важном, благородном деле. Вы знаете, что последние пять лет мы активно компенсируем посадками леса то, что было уничтожено жуком-короедом. И эта работа уже дает ощутимые плоды. Уже третий год подряд мы высаживаем леса больше, чем произведено санитарных рубок. Хочу сказать слова благодарности всем организаторам, которые уделили особое внимание удобству, оснащению, снабдили всех необходимыми материалами", — приводятся в материале слова Воробьева.

Губернатор уверен, что акция будет и в дальнейшем популярна, каждая семья, школьники, взрослые, дети смогут принимать в ней участие.

В Подмосковье 16 сентября прошла общеобластная акция "Наш лес. Посади свое дерево". В акции приняли участие более 150 тысяч человек, они высадили свыше 1,7 миллиона деревьев на площади более 1 тысячи гектаров.