В подмосковных Мытищах построили 25-этажный жилой дом

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Заключение о соответствии требованиям технических регламентов выдали жилому многоэтажному дому в городском округе Мытищи, объект готов к заселению, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.
"Жилому дому (корпус 30), расположенному в микрорайоне 16 городского округа Мытищи, выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Объект готов к вводу в эксплуатацию", — приводятся в материале слова начальника Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслана Тагиева.
Как отмечается в материале, на прилегающей территории обустроены игровые и спортивные площадки, места для отдыха, автостоянка, выполнено озеленение. Объект оборудован с учетом доступности для маломобильных групп населения.