В подмосковных Мытищах построили 25-этажный жилой дом

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Заключение о соответствии требованиям технических регламентов выдали жилому многоэтажному дому в городском округе Мытищи, объект готов к заселению, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

"Жилому дому (корпус 30), расположенному в микрорайоне 16 городского округа Мытищи, выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Объект готов к вводу в эксплуатацию", — приводятся в материале слова начальника Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслана Тагиева.

По данным пресс-службы, площадь 25-этажного здания составляет 19105 квадратных метров. Новостройка рассчитана на 240 квартир жилой площадью 13182 квадратных метра, среди которых 144 однокомнатных, 48 двухкомнатных и 48 трехкомнатных. Первый этаж дома нежилой, он предназначен для размещения магазинов и предприятий сферы услуг.Как отмечается в материале, на прилегающей территории обустроены игровые и спортивные площадки, места для отдыха, автостоянка, выполнено озеленение. Объект оборудован с учетом доступности для маломобильных групп населения.