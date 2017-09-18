Два детских сада ввели в строй в Подмосковье

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Электростали и Ленинском районе Московской области ввели в эксплуатацию два детских сада, всего за 8,5 месяцев 2017 года в регионе уже запустили в работу 14 объектов дошкольного образования, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса региона.

"Разрешение на ввод в эксплуатацию получили два детских дошкольных учреждения. Один из детских садов расположен в Электростали и рассчитан на 100 мест. Второе учреждение, построенное в деревне Лопатино Ленинского района, примет 200 дошкольников", — сообщил министр строительного комплекса Московской области Сергей Пахомов.

По данным пресс-службы, застройщиком детского сада в Ленинском районе выступает ООО "Гранель", финансирование строительства осуществлялось за счет средств инвестора. Общая площадь 3-этажного здания составляет свыше 3,5 тысяч квадратных метров. В детском саду расположены групповые ячейки с игровыми и спальнями, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медицинские и методические кабинеты, вспомогательные помещения. Во всех помещениях установлена мебель и необходимое оборудование. На прилегающей территории установлены теневые навесы, детские игровые и спортивные комплексы, выполнено озеленение.

В материале отмечается, что это не первый детский сад, введенный в эксплуатацию в данном муниципальном образовании в 2017 году. К 1 сентября свои двери для малышей распахнули детские сады "Ромашка" в Видном и детский сад "Ягодка" в сельском поселении Володарское.

Дошкольное образовательное учреждение в Электростали возведено компанией "Мособлстрой-5" на средства областного и муниципального бюджетов. Садик сможет принять 100 малышей, дополняется в сообщении.

"В этом году в Подмосковье стоит задача завершить строительство 32 детских садов, из них 17 объектов возводятся за счет бюджетных средств и 15 дошкольных учреждений финансируются застройщиками. Таким образом, за весь год в Московской области будет создано порядка 6000 новых мест для дошкольников", — сказал глава Минстроя Подмосковья.

Как уточнил Пахомов, за 8,5 месяцев текущего года в Подмосковье уже введено 14 объектов дошкольного образования, рассчитанных в общей сложности на 1812 мест, в Балашихе, Химках, Электростали, Люберцах, Красногорске, Мытищах, Ленинском и Щелковском районах. Остальные детские сады в настоящее время находятся на этапе строительства.

Также завершено строительство ряда ДОУ, которые в настоящее время проходят итоговую проверку: в Орехово-Зуево, Красногорске, Солнечногорском районе, отмечается в пресс-релизе.