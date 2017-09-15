В Подмосковье в 2017 году число безработных жителей снизилось на 20%

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Число безработных в Московской области равно 27,6 тысячи человек.

В 2017 году число жителей Подмосковья, признанных безработными, составляет 27,6 тысяч человек, это на 20% меньше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"В январе–августе 2017 года при содействии областной службы занятости населения было трудоустроено 47,4 тысячи человек, в том числе 17,5 тысячи безработных граждан. Всего с начала года безработными признано 27,6 тысячи человек, что на 20,5% меньше, чем в прошлом году", — сообщила Ольга Забралова.

Более 207 тысяч жителей Московской области обратились в службу занятости населения: за содействием в поисках работы – 68, 3 тысячи граждан, за информацией о рынке труда – 77 тысяч, за профессиональной ориентацией – 33,2 тысячи.

"Уровень регистрируемой безработицы по Московской области составил 0,56% к численности экономически активного населения. В целом по России показатель равен 1,0%, по ЦФО – 0,7%. Московская область сохраняет устойчивую позицию среди наиболее благополучных в сфере занятости субъектов Российской Федерации", — заявила Забралова.

Уровень безработицы в Подмосковье, согласно данным выборочного обследования по проблемам занятости, проведенного Росстатом, составляет 3,3% к численности экономически активного населения. В целом по России этот показатель равен 5,1%.