Все новые парковки будут бесплатными в Московской области

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Наибольшее количество парковочных мест создают в Люберцах и Химках.

Все новые парковки в Московской области будут бесплатными. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова.

"Парковки делаются за счет средств бюджета, и сделать парковку платной можно только с согласия органов местного самоуправления. Мы заявляем сейчас, что строим бесплатные парковки. Платными они быть не могут", – сообщил Игорь Тресков.

Как уточнил министр, наибольшее число парковок создают в Люберцах и Химках.

Напомним, что к концу октября в Подмосковье будет создано порядка 72,6 тысячи парковочных мест. На настоящий момент дефицит парковочных мест в Московской области составляет 280 тысяч.

Ранее министр сообщил, что в Московской области создадут к концу октября около 72,6 тысячи парковочных мест. Дефицит парковочных мест в Подмосковье составляет 280 тысяч, наиболее остро проблема с парковками стоит в городах около Москвы.